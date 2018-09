Teo Trandafir este dispusa sa ia masuri drastice!

Dupa ce in luna iunie a aparut informatia falsa precum ca Teo Trandafir ar fi murit, se pare ca aceasta gluma proasta, prezentata ca stire, continua sa circule in mediul virtual, iar vedeta este dispusa sa ia masuri drastice.

Moderatoarea TV a transmis un mesaj foarte clar si a publicat si o inregistrare video pe pagina sa de Facebook.

„Cred ca oamenii care inventeaza orori in legatura cu altii ar trebui sa se gandeasca la parintii celor despre care scriu. Va multumesc pentru ca va interesati de mine, sunt bine, doar am o rugaminte: dati report tuturor paginilor in care se anunta (din nou) ca am murit. Am si eu un suflet si oameni care ma iubesc si care nu merita aceasta tortura periodica!”, a scris prezentatoarea in mediul online.

„Va asigur ca sunt bine si va multumesc foarte mult pentru ajutor”, spune Teo Trandafir intr-o inregistrare video.

