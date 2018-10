TEO urca pe scena Teatrului Luceafarul din Iasi pentru cel mai nou show de stand-up comedy intitulat "Aia e!"

Teo stand up comedy Iasi 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pe 18 octombrie te invitam sa razi alaturi de Teo, la Teatrul Luceafarul, la cel mai nou show de Stand Up Comedy: “Aia e!”. TEO este unul dintre cei mai cunoscuti artisti de stand-up comedy din Romania si unul din veteranii acestui gen de spectacol. Cu o experienta remarcabila pe scena, incepand de la cea de club, si pana la spectacole si turnee in tara, maratoane, special-uri de stand up cat si colaborari cu comedianti de afara, Teo atinge subiecte de comedie foarte diverse si bine documentate. In deschiderea spectacolului il avem pe Victor Bara, un sibian simplu, vede o bere, o bea! Face stand-up comedy de mai putin de un an de zile si deja strange destul de mul ...