Teodor Meleșcanu nu are curaj sa ceara rechemarea lui George Maior și ii sugereaza sa demisioneze: 'Trebuie sa vorbesc cu Viorica Dancila'

Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat marți că trebuie să se consulte cu premierul Viorica Dăncilă în legătură cu rechemarea ambasadorului României în SUA, George Maior. Ministrul de externe consideră că Maior avea ”obligația de reținere și neimplicare în dezbateri politice”.

„M-am uitat pe scrisoare, însă, ca de obicei, atunci când e o problemă foarte neplăcută în care sunt de fapt lucruri dificile.. Scrisoarea de la Comisia de la politica externă îi cere Ministerului să facă o analiză. Eu cel puțin sunt într-o poziție foarte delicată. Pe deoparte, din punct de vedere administrativ, domnul ambasador este membru al Corpului diplomatic și se subordonează și Ministerului din toate aspectele funcționării și, în același timp, există o anumită neîncredere care a fost exprimată de Comisia de politică externă în legătură cu activitatea dânsului. Din acest punct de vedere va trebui să mă consult și la nivelul Guvernului cu doamna prim-ministru, pentru că, așa cum știți, Ministerul de Externe nu numește și nu recheamă diplomați, poate să facă propuneri”, a declarat ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, la Romexpo.

Acesta a susținut că George Maior avea ”obligația de reținere și neimplicare în dezbateri politice”.

„În momentul în care i se retrage încrederea unui ambasador de către majoritatea din Parlament și de către Guvern, suntem într-o situație în care trebuie găsită o soluție și la această soluție ar trebui să participe și domnul Maior. Nu mi-a reproșat nimeni nimic până acum. Atunci când ești un membru al Corpului diplomatic există o obligație foarte serioasă de reținere și de neimplicare în dezbateri politice, fie interne, în țara unde ai plecat, fie în țara unde îți desfășori activitatea. Din punctul meu de vedere, domnul Maior a făcut o greșeală. Este vorba despre faptul că un ambasador când spune ceva se consideră că el reprezintă poziția României, ceea ce nu este normal”, a adăugat Meleșcanu.

Comisia de politică externă a Senatului a stabilit, luni, trimiterea unei scrisori ministrului Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, pentru a analiza oportunitatea rechemării lui George Maior din funcția de ambasador al României în SUA, a anunțat președintele forului, Cristian-Sorin Dumitrescu.

”După întâlnirea cu George Maior, ambasadorul României în Statele Unite, care a fost prezent săptămâna trecută la invitația Comisiei pentru a prezenta anumite puncte de vedere în legătură cu activitatea domniei sale și mai ales în legătură cu activitatea din ultima perioadă, am formulat o scrisoare. Această scrisoare am adresat-o ministrului de Externe, Teodor Meleșcanu. Scrisoare este, sigur nu o s-o dăm publicității, ea trebuie citită de domnul ministru. Dacă dumnealui va dori să o facă publică, atunci poate să o facă publică. În această scrisoare am făcut o argumentație. Ea a fost realizată pe baza unui raport făcut de un raportor, domnul Călin Popescu Tăriceanu, și a fost adoptată de comisie cu șase voturi pentru și patru abțineri", a declarat senatorul PSD, Cristian-Sorin Dumitrescu, la finalul ședinței Comisiei de politică externă a Senatului.

Ambasadorul României în SUA, George Maior, a declarat, pe 12 septembrie, după audierea în Comisia de politică externă din Senat, că rechemarea sa în țară ar fi ”o greșeală politică în ceea ce privește relația româno-americană”.

”Dacă există un interes politic pentru rechemarea mea, acel interes trebuie să fie explicat. Eu nu mi-l explic. Din punct de vedere profesional nu am ce să-mi reproșez. Ar fi, după părerea mea, o greșeală politică în ceea ce privește relația româno-americană, dar asta e la latitudinea factorului politic. Eu sunt un singur om care încerc să-mi fac datoria, eui sunt o coaliție. Sunt un ambasadorm, sunt singur”, a declarat George Maior după audierea în Comisia de politică externă din Senat.

