Teodor Meleșcanu spera ca, odata cu evolutiile inregistrate in zona Balcanilor de vest, comunitatea francofona sa poata fi extinsa si in aceasta zona

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, a declarat că România speră ca, odată cu evoluţiile înregistrate în zona Balcanilor de vest, comunitatea francofonă să poată fi extinsă şi în această zonă, scrie Agerpres.

Meleşcanu s-a întâlnit marţi cu secretarul general al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei, Louise Mushikiwabo."Am discutat despre francofonie în România şi despre ataşamentul real al românilor faţă de limba franceză şi valorile de cultură şi civilizaţie, care au ca vector limba franceză. Am discutat, de asemenea, despre rolul de port-parole al României în materie de francofonie în regiunea noastră. Am abordat şi aspecte specifice ale regiunii noastre în care, sigur, francofonia este o alegere liberă, nu una impusă. Noi sperăm foarte mult, cu evoluţiile care au loc în zona Balcanilor de vest, să putem să lărgim comunitatea francofonă şi în această zonă", a spus Teodor Meleşcanu, la Palatul Parlamentului, în cadrul conferinţei de presă susţinute alături de secretarul general al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei.Ministrul român de Externe s-a referit şi la contribuţia României pentru francofonie - la "bursele 'Eugen Ionescu', la sezonul cultural România-Franţa, care include o componentă francofonă foarte importantă, la diplomaţii români care conduc Grupul ambasadorilor francofoni la New York, la Bruxelles, la Geneva şi în alte capitale importante pe meridianele lumii".

"Am menţionat faptul că România este pe primul loc în Uniunea Europeană din punctul de vedere al filierelor şcolare şi universitare bilingve cu componentă francofonă. Am reamintit că la Bucureşti există singura Piaţă a Francofoniei din Europa Centrală", a spus Meleşcanu.



El a menţionat că au fost abordate şi alte teme privind promovarea multilingvismului şi a limbii franceze.



"Nu în ultimul rând, ne-am consultat asupra aniversărilor la nivelul anului 2020 când francofonia instituţionalizată va celebra 50 de ani de la crearea sa", a adăugat Meleşcanu.



Şeful diplomaţiei române a aminitit, în context, că România va găzdui în luna iunie la Bucureşti conferinţa internaţională a miniştrilor francofoniei pentru învăţământul superior.



Teodor Meleşcanu a participat marţi, alături de secretarul general al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei, la sesiunea de deschidere a conferinţei "Consolidarea rezilienţei la dezastre naturale", care se desfăşoară la Palatul Parlamentului, sub egida preşedinţiei române la Consiliul UE.