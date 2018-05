Teodor Melescanu, despre Memorandumul pentru mutarea Ambasadei Romaniei la Ierusalim: Nu e un document secret, ci doar nu include informatii cu caracter public

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, a fost convocat, astăzi, în Comisia de Politică Externă din Senat, la solicitarea parlamentarilor PNL. Audierea ministrului vine în contextul memorandumului de mutare a Ambasaderi României de la Tel Aviv la Ierusalim.

Conform Adevărul.ro, Meleşcanu a declarat în cadrul audierilor că "Am stabilit că România este pregătită să joace un rol mult mai active alături de Statele Unite şi ceilalţi membrii. Ca urmare a acestui memorandum, am avut o primă întâlnire interministerială cu mai multe segmente ale guvernului şi ale administraţiei Românie. Am convocat o întâlnire cu domnul Fifor, doamna Dan, SRI şi SIE ca să ne perzinte avantajele şi vulnerabilităţile unei astfel de decizii. Nu m-am mulţumit cu discuţie, am cerut în scrie soluţia pentru MAE. Am invitat şi instituţia prezidenţială la această consultare, dar a zis că se va prezenta doar după elaborarea materialului. Am declanşat un proces de consultare între ambasade cu Statele Unite şi cu statele Uniunii Europene. Cu SUA nu am stabilit încă o întâlnire, cu statele Uniunii, sperăm să fie săptămâna viitoare. Noi încurajăm alte state să facă aceste lucruri, dar decizia este a lor. În acelaşi timp ne pregătim să întocmim o analiză care va fi prezentată decidenţilor politici. Mă bucură foarte mult că unii dumneavoastră au avut interesul să brodeze pe această temă. Dumneavoastră cântaţi după ureche, eu cânt după note. Nu e un document secret, ci doar nu include informaţii cu caracter public. Tot ce iese din Ministerul de Externe e asumat de mine, chiar dacă nu e semnat de mine. (Noi am iniţiat o analiză, domnul Dragnea este un om politic şi se referea la mutarea ambasadei. Dumneavoastră vorbiţi de mesaj, noi nu dăm niciun mesaj. Noi facem un Memorandum. Există o analiză. Preşedintele României semnează tratatele, aici nu e niciun tratat, aici e o analiză pe bază profesională şi echilibrată fără să ţinem seama de alte presiuni. Dumneavoastră vreţi să faceţi un process aici. În realitate trebuie să înţelegeţi că totul e o fază incipientă. Pentru această analiză am avut nevoie de o aprobare din partea Guvernului, să nu facem de capul nostru. Nu e încălcată nicio prevedere constituţională. Mi se pare exagerat".

http://adevarul.ro/news/politica/ministrul-externe-teodor-melescanu-asteptat-comisia-politica-externa-explicatii-subiectul-mutarii-ambasaei-tel-aviv-ierusalim-1_5af26a00df52022f75bfc822/index.html