Teodor Melescanu, despre mitingul diasporei din 10 august. „Nu inteleg foarte bine care este obiectivul protestului”

Teodor Melescanu, despre mitingul diasporei din 10 august. Ministrul de Externe a declarat ca nu intelege care este scopul mitingului diasporei de pe 10 august din Bucuresti. Diplomatul sustine ca ar trebui sa existe o organizare mai buna deoarece astfel de proteste pot duce la „perturbarea traficului si atmosferei din Romania”.

Ministrul de Externe a facut aceste afirmatii, marti, cu prilejul prezentarii bilantului celor sase luni de mandat, relateaza Mediafax.ro.

„Din punctul nostru de vedere, fiecare cetatean roman, fie ca traieste in Romania sau in strainatate, are dreptul sa iti exprime opiniile, sa protesteze. Este o chestiune normala. Singurul lucru care ar trebui sa fie mai bine facuta ar trebui sa il reprezinte organizarea unor asemenea actiuni de tip stradal, care pot conduce la perturbarea traficului si la perturbarea atmosferei din Romania. In rest, nu inteleg foarte bine care este obiectivul protestului, avand in vedere ca sunt cei din diaspora. Daca sunt cei din diaspora, ar fi normal sa protesteze pentru serviciile consulare sau lipsa de servicii consulare, dar, in rest, e mai greu sa inteleg care va fi obiectivul principal al acestei manifestatii. Sper ca si pana acum sa se desfasoare in conditii normale, civilizate, fara violente, pentru ca asa cum va spuneam exista acest drept la liberul protest, fara ca insa sa ii afecteze si pe ceilalti', a declarat, marti, ministrul de Externe, Teodor Melescanu, la sediul MAE.

Pe 23 iulie, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a aprobat mitingul Diasporei de pe data de 10 august. Organizatorii au anuntat ca un milion de persoane vor participa la protest.

Traficul va fi restrictionat pe mai multe strazi din zona Pietei Victoriei din Bucuresti.

