Teodor Melescanu, despre tezaurul Romaniei de la Moscova: "Exista un dialog, lucru care este foarte important, pentru ca pana nu demult, practic, nu aveam niciun fel de dialog"

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat miercuri ca tezaurul national al Romaniei, trimis la Moscova in timpul Primului Razboi Mondial, va constitui tema unei intalniri, aflate in pregatire, intre istorici romani si rusi. "Anul acesta pregatim, sa vedem daca se va si finaliza, o intalnire a comisiei de istorici care discuta si problema tezaurului Romaniei. (...) Noi ne-am pregatit, speram sa aiba loc, vom vedea ce va fi in conditiile actuale. (...) Exista un dialog, lucru care este foarte important, pentru ca pana nu demult, practic, nu aveam niciun fel de dialog, era o respingere (...) a oricarei idei de a discuta despre tezaur. Faptul ca a inceput un dialog este un lucru p ...