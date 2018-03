Teodor Melescanu: "Frans Timmermans a spus ca nu se pune in niciun caz problema asemanarii noastre cu Polonia"

Teodor Melescanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a spus ca "nu se pune in niciun caz" problema asemanarii situatiei din Polonia cu cea din Romania, a declarat vineri, la Digi24, ministrul de externe, Teodor Melescanu. "Frans Timmermans a spus ca nu se pune in niciun caz problema asemanarii noastre cu problemele din Polonia, cu invocarea articolului 7 si asa mai departe. Le-a declarat oficial la televizor", a afirmat seful diplomatiei romane. Melescanu a punctat ca Polonia are in prezent "un dialog sustinut cu Comisia Europeana". Vezi si: Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu a vorbit despre importanta Summitului post-Brexit de la Sibiu, la dej ...