Teodor Melescanu, intrebat despre o posibila intalnire cu Serghei Lavrov: Nu exclud o asemenea posibilitate

Teodor Melescanu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul de Externe, Serghei Lavrov, a declarat miercuri ca nu exclude o intalnire cu omologul sau rus Serghei Lavrov, dar acest lucru este conditionat de ajungerea la o serie de intelegeri care sa fie acceptate de ambii ministri de externe. Intrebat cat de posibila ar fi o vizita a sa la Moscova sau a lui Lavrov la Bucuresti, Melescanu a raspund: „Pentru a organiza o asemenea vizita, chiar la nivel de ministru, este o vizita de lucru, care are niste obiective foarte clare si precise. Eu nu exclud o asemenea posibilitate insa vreau sa va spun ca o asemenea vizita nu poate fi facuta decat in momentul in care exista niste elemente de consens care permit realizarea unor intelegeri care sa fie ...