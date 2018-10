Teodor Melescanu va participa la la cea de-a doua editie a Conferintei internationale Security Challenges in the Balkans

Astăzi, 9 octombrie 2018, ministrul afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, a luat parte la cea de-a doua ediţie a Conferinței internaţionale Security Challenges in the Balkans, organizată de Universitatea de Vest din Timişoara şi think-tank-ul New Strategy Center.În intervenția sa, ministrul Teodor Meleşcanu a subliniat relevanța strategică a Balcanilor de Vest în condițiile impactului incontestabil al provocărilor de securitate din această regiune asupra stabilității continentului european.În acest context, colaborarea strânsă cu statele din această zonă, complementară dialogului politic în formatele europene şi euroatlantice, este necesară pentru obținerea unor rezultate concrete şi constituie modalităţi de abordare eficientă a provocărilor clasice și hibride de securitate.În acest sens, proiectele comune în domenii precum energie, transporturi sau digitalizare contribuie la facilitarea interconectării regiunii și conectării sale în plan european şi consolidează reziliența statelor din Balcanii de Vest în fața riscurilor reprezentate de resurgența discursului naționalist, pericolul radicalizării, precum și amenințările dezinformării și atacurilor cibernetice.Ministrul român a subliniat că ”pentru a asigura gestionarea eficientă a provocărilor generate de o paletă largă de aspecte de securitate [...] este necesară o colaborare şi coordonare susţinută, iar în acest context valoarea strategică şi forţa transformatoare a politicii de extindere devine cu atât mai semnificativă”.În acest sens, ministrul român al afacerilor externe a mai precizat că,”este evidentă preocuparea noastră, a tuturor, pentru Balcanii de Vest și suntem pentru o abordare nouă, o cooperare consolidată și practică în relația cu statele din regiune”.Totodată, eforturile statelor din regiune în materie de reforme necesită apreciere și susținere pe termen lung.În acest sens, ministrul Meleșcanu a indicat că Președinția română a Consiliului UE va urmări menținerea dinamicii cooperării cu statele din regiune, procesul de extindere a UE fiind un excelent mod de asigurare a internalizării valorilor europene de către statele din Balcanii de Vest.Demnitarul român a reiterat că ”susținerea valorilor europene în regiune depinde de noi, deopotrivă state membre UE, cu experiența procesului de aderare, și țări din zona Balcanilor de Vest, cu hotărârea de a împlini destinul lor european. Aderarea la UE este condiționată de îndeplinirea criteriilor clar definite. Acest aspect nu a fost niciodată pus la îndoială”.Cu referire la interesul comunității internaționale pentru evoluțiile din Balcanii de Vest, ministrul român a salutat locul prioritar pe agenda UE și NATO acordat susținerii aspirațiilor europene și euro-atlantice a statelor din regiune, aspect reliefat inclusiv cu prilejul Consiliului UE din iunie și a Summit-ului NATO din iulie 2018.Valorificarea acestei ferestre de oportunitate în avansarea parcursului euro-atlantic al acestor state va reprezenta un indiciu al angajamentului lor real față de procesul de integrare europeană și euro-atlantică.La conferință au participat înalți funcționari din partea Preşedinţiei austriece a Consiliului UE, din partea NATO şi ONU, ai mediului academic din domeniul studiilor de securitate din România, Austria, Croația, Turcia, SUA şi Israel.