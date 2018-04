Teodora: „Sa fii parasita de sot e dureros, dar sa fii parasita de sot doar pentru ca nu isi doreste un copil e si mai dureros. Aveam 24 de ani cand am aflat ca sunt insarcinata cu gemeni si nu-mi incapeam in fire de bucurie. Asta pana am ajuns acasa si…”

Sa fii parasita de sot e dureros, dar sa fii parasita de sot doar pentru ca nu isi doreste un copil e si mai dureros, mai ales daca copilul tau are o deficienta.

Ma numesc Teodora. Aveam 24 de ani cand am aflat ca sunt insarcinata cu gemeni si nu-mi incapeam in fire de bucurie. Asta pana am ajuns acasa si i-am spus sotului meu de atunci. Initial, incerca sa ma convinga ca nu vom putea sa crestem doi copii in acelasi timp, ca nu ne vom putea permite o casa suficient de mare, ca nu voi face fata oboselii si multe alte motive absurde.

Dupa cateva luni, cand am fost la o ecografie. Medicul mi-a dat o veste proasta: unul dintre copiii mei avea o malformatie la nivelul craniului. Doctorul mi-a recomandat sa renunt la sarcina, deoarece puteau exista complicatii. I-am spus ca ma voi mai gandi, insa, in sinea mea, eram sigura ca vreau sa pastrez copilul orice s-ar intampla. Am profitat ca sotul meu era plecat mai tot timpul si nu putea veni cu mine la ecografie, asa ca am ascuns asta de el pentru ca stiam ca ma va obliga sa renunt la sarcina.

La nastere, baietii mei pareau perfect sanatosi, insa dupa cateva luni a inceput calvarul. Unul dintre ei a inceput sa aiba crize de epilepsie, iar dupa un control amanuntit medicii au ajuns la concluzia ca fiul meu are atrofie optica si alte deficiente de vedere asociate. In plus, pe langa toate astea, avea si tulburari de comportament.

Ajunsi acasa, sotul meu a inceput sa il loveasca pe copil. Imi tot spunea: „Eu nu vreau sa am un copil handicapat!” Am crezut ca e doar o pasa proasta, dar s-a dovedit ca era din ce in ce mai rau. Aceeasi poveste in fiecare zi: venea acasa, se lua de mine, dadea in mine si apoi dadea in copil. Pana intr-o seara, cand am auzit copilul plangand. Nu am mai suportat si mi-am luat copiii si am plecat la mama. Sotul meu nu m-a mai cautat, pana cand a primit actele de divort. Pe perioada procesului de divort am cunoscut cel mai minunat barbat care nici macar nu a acceptat sa ma vad cu el fara sa imi aduc si copiii.

La 28 de ani am ramas insarcinata iar si ma gandeam cu groaza ce s-ar putea intampla dupa tot ce traisem. In momentul de fata sunt cea mai fericita mama, care are doi baieti superbi si o fata minunata. Sunt sotie si viitoare soacra, pentru ca si copilul meu „handicapat” urmeaza sa se casatoreasca. Nu am cuvinte sa ii multumesc actualului meu sot, pentru ca nu a fost doar un barbat in viata mea, ci si tatal copiilor mei.

Sursa: altarulcredintei.md

