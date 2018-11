Teodora Ungureanu: Nu m-as putea intoarce in Romania

Fosta mare gimnastă Teodora Ungureanu a afirmat vineri că nu ar mai putea să se întoarcă în România din Statele Unite ale Americii, unde trăieşte din 1994. “Nu aș veni în România să antrenez pentru că m-am obișnuit acolo, unde este familia noastră și unde am alte posibilități. Acum am o altă viață. Am călătorit […]