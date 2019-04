Teodorovici, acuzat de masluirea deficitului: 'Ajungem intr-un scenariu tip Grecia'

Deputatul USR Claudiu Năsui a declarat, luni, în Parlament, că Finanțele au „falsificat” date economice pentru încadrarea în deficitul bugetar de 3% și că acest lucru poate să ducă România într-un scenariu de tip Grecia.

„Cerem azi demisia dlui Eugen Teodorovici pentru ca a falsificat datele privind deficitul bugetar și a sabotat economia nationala. Avem cifrele privind rambursarile de TVA, cat a rambursat statul roman TVA in fiecare luna. In ultimele luni din 2018, rambursarile de TVA au scazut foarte puternic. Media este pe la 1,4 miliarde lunar, in ultimele trei luni a scazut subit la 0,3 miliarde. Este relevant pentru ca in noiembrie deficitul bugetar a explodat si atunci o decizie a fost luata la Finante sa se stopeze rambursarile de TVA si sa introduca durere in economia reala, pentru ca firmele nu si-au mai primit banii pana in februarie. Totul s-a petrecut ca sa ne incadram in tinta de deficit, de aceea a fost nevoie de masluiri contabile”, a declarat deputatul USR.

Năsui a adăugat că „ajungem intr-un scenariu de tip Grecia daca masluim cifrele ca sa ne iasa calculele politice”.

„Măsluim cifrele pe care le trimitem la Eurostat, exact asta a făcut și Grecia înainte să adere în zona euro”, a adăugat acesta.

