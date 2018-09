Teodorovici: Afirmatia privind pachetele de servicii de sanatate a vizat posibilitatea ca asiguratul sa-si poata adauga servicii medicale suplimentare

Fiecărui cetăţean trebuie să-i fie respectat dreptul constituţional de a-i fi ocrotită sănătatea, iar un sistem de servicii funcţional trebuie să se bazeze pe principiile echităţii, universalităţii şi solidarităţii, afirmă ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, subliniind că afirmaţia sa privind pachetele de servicii medicale a avut în vedere posibilitatea ca fiecare asigurat să-şi poată adăuga servicii medicale suplimentare. "În primul rând, cred cu tărie că fiecărui cetăţean trebuie să-i fie respectat dreptul constituţional de a-i fi ocrotită sănătatea. Totodată, consider că un sistem de servicii funcţional este acela care se bazează pe principiile echităţii, universalităţii şi solidarităţii, nicidecum unul care să ducă la comportamente discriminatorii. În acest sens, declaraţia mea a vizat o mai bună administrare a fondurilor în sistemul medical şi, implicit, o îmbunătăţire a serviciilor medicale, nicidecum o adâncire a inegalităţii sociale. Consider că toţi românii, indiferent de veniturile realizate, trebuie să beneficieze de pachetul minim de servicii medicale. Afirmaţia mea a avut în vedere pachetele medicale extinse, respectiv posibilitatea ca fiecare asigurat să îşi poată adăuga servicii medicale suplimentare cum ar fi cele dentare, acoperirea cheltuielilor cu contribuţia la medicamente, îngrijirea la bătrâneţe sau în caz de invaliditate temporară sau permanentă, recuperare medicală etc. Astfel, putem asigura o mai bună finanţare a sistemului şi creşte eficienţa sa. În prezent, există un singur pachet minimal asigurat de stat iar accesul la serviciile de sănătate este un drept universal pentru toţi cetăţenii", a explicat ministrul Finanţelor. El a făcut aceste precizări în urma articolelor apărute în spaţiul public pe marginea declaraţiilor pe care le-a făcut vineri, în legătură cu asigurările medicale. Ministrul Finanţelor a afirmat vineri că ar trebui făcute schimbări în zona de Sănătate, de asigurări, subliniind că plătim toţi, în funcţie de venit, mai mult sau mai puţin, dar tipul de servicii primit este acelaşi. "Sunt multe schimbări care pe zona de Sănătate trebuie să se întâmple. Că vorbim de tipul de asigurare. Plătim, ştiţi foarte bine, cu toţii, indiferent de venit, mai mult sau mai puţin, dar tipul de servicii pe care le primim în schimb este acelaşi. Că vorbim de zona de asigurare medicală, acolo unde avem structuri care pe de o parte eliberează acele asigurări, abonamente medicale, dar şi prestează serviciu medical. Ceea ce trebuie să se oprească. Acest lucru nu este posibil", a declarat Eugen Teodorovici. Acesta a vorbit despre diferenţierea tipurilor de asigurare, semnalând că sunt 17 milioane de beneficiari şi peste 5 milioane de plătitori. "Nu este corect faţă de dumneavoastră, în primul rând, faţă de dumneavoastră ca şi contribuabil, faţă de români. Se face un calcul normal, logic, eficient şi legal. Nu pot să înţeleg că avem 7-8 miliarde de euro pe an pe Casa de Sănătate, nu pot să înţeleg cum banii se duc în continuare, am dat exemplul diabetului, pe un tip de activităţi rudimentare, care nu aduc nimic în plus unui copil, sau unui părinte, să fie un copil injectat de 8 ori pe zi, iar un părinte să stea cu grija dacă îi doarme copilul şi nu ştie dacă se mai trezeşte, 3-4 copii mor......În funcţie de cât plăteşti CASS să ai mai multe variante: un prim tachet de bază, ai un alt venit la care îţi creşte CASS-ul şi implicit contribuţia mai mare atunci ai un al doilea pachet cu alt tip de servicii. Acesta este sistemul, cred, logic", a declarat Eugen Teodorovici. Ministrul Finanţelor a spus că va discuta cu Ministerul Sănătăţii pentru a vedea care este modificarea legislativă şi care este impactul, iar apoi schimbarea va fi făcută cât mai repede. În replică, deputatul PSD Petre Florin Manole, a declarat că ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, greşeşte în expunerea ideilor privind pachetele de servicii de sănătate diferenţiate în funcţie de cuantumul cotizaţiei plătite de fiecare asigurat, parlamentarul social-democrat subliniind că astfel s-ar ajunge la instituirea unui sistem de sănătate discriminatoriu. "Ministrul Eugen Teodorovici greşeşte în legătură cu pachetele de servicii de sănătate diferenţiate, în funcţie de cuantumul cotizaţiei pentru sănătate. În primul rând, o astfel de măsură este greşită din perspectivă economică şi socială. Ea conduce la accentuarea inegalităţii dintre săraci şi bogaţi şi la instituirea unui sistem de sănătate discriminatoriu. Deschidem un drum către o societate divizată. Unde vom ajunge; şcoli separate pentru bogaţi şi săraci, străzi pe care circulă doar cei cu venituri mai mari pentru că, nu-i aşa, contribuie mai mult? În al doilea rând, la o lectură a Constituţiei, România este stat de drept, democratic şi social (art. 1 alin. 3). Pentru a da sens dimensiunii sociale a statului român, o serie de drepturi şi libertăţi au fost reglementate, printre care şi dreptul la ocrotirea sănătăţii (art 34)", a afirmat deputatul PSD, într-o postare pe pagina sa de facebook. De asemenea, deputatul Nicolae Bănicioiu, fost ministru al Sănătăţii în guvernările Ponta, afirmă că aplicarea noii idei a ministrului Finanţelor privind serviciile diferenţiate pentru cei care contribuie la fondul de asigurări de stat de sănătate poate produce şi mai mult haos în sistemul sanitar "Am văzut în presă noua idee a lui Eugen Teodorovici privind accesul diferenţiat la serviciile de sănătate ... Iar se vorbeşte despre ceva ce n-a fost suficient priceput, ca mai toate proiectele pe care le aveam în 2015, dar pe care ar vrea sa le facă acum guvernul, dar fără a le înţelege suficient ! Atunci într-adevăr vorbeam cu Teodorovici despre a găsi o varianta de a delimita serviciile publice de cele private şi de a oferi totuşi şi o variantă fezabilă reglementată celor care vor asigurări private pentru servicii medicale plătite. Îmi pare rău, dar despre ce vorbesc acum guvernanţii seamănă mai degrabă a ceva ce poate aduce poate şi mai mult haos în sistem chiar şi decât până acum ...", a apreciat sâmbătă, într-o postare pe pagina sa de facebook, fostul ministru PSD al Sănătăţii. Pe de altă parte, preşedintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaţilor, social-democratul Corneliu Florin Buicu a afirmat, într- postare pe pagina sa oficială de Facebook, că ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici s-a referit la pachetele suplimentare de servicii medicale. "La actualele pachete de servicii medicale asigurate de către statul roman prin FNUASS se pot adăugă alte pachete cu servicii suplimentare. Exemplu: pachet pentru servicii dentare suplimentare, pachet pentru servicii medicale cu confort sporit, pachete pentru acoperirea cheltuielilor cu contribuţia la medicamente, pachete pentru îngrijirea la bătrâneţe sau în caz de invaliditate temporară sau permanentă, pachete pentru recuperare medicală cu confort sporit", afirmă Buicu.AGERPRES/(AS-editor: Nicoleta Gherasi, editor online: Adrian Dădârlat)