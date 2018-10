Teodorovici da asigurari ca salariile bugetarilor nu ingheata in 2019. Cresc cu 25%, cum prevede Legea salarizarii

Crima in Portul Constanta! Decizie de ultim moment a procurorilor Un cetăţean din Vietnam, în vârstă de 42 de ani, a fost trimis în judecată, pentru omor, de către procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa. Potrivit IPJ Constanța, la data de 2 octombrie, în jurul orei 22.00, în incinta Portului ...

Judetul Constanta: Barbat electrocutat la Chirnogeni. Intervine elicopterul Elicopterul SMURD intervine în aceste momente în localitatea Chirnogeni din judeţul Constanţa după ce un bărbat în vârstă de 40 de ani s-a electrocutat. La faţa locului se deplasează şi un echipaj SAJ B2.

Cand au avut loc cele mai puternice cutremure care au lovit Romania Cutremur România // România a fost lovită ieri, la ora 3:38, cu 22 de minute înainte de a se trece la ora de iarnă, de un cutremur cu magnitudinea de 5.8 pe scara Richter. Citește mai departe...

Performanta impresionanta reusita de Simona Halep: Mesajul special transmis de tenismena noastra lui Darren Cahill Simona Halep a incheiat din nou anul pe primul loc in clasamentul WTA, iar tenismena noastra a tinut sa le multumeasca persoanelor care i-au fost apropiate in acest an.

Cele mai periculoase cartiere din Capitala, in caz de cutremur. Harta dezastrului România a fost zguduită duminică dimineață de un cutremur puternic, cu magnitudinea de 5,8 grade pe scara Richter, conform infp.ro. Seismul s-a produs în zona Vrancea și s-a simțit puternic și în Capitală. Citește mai departe...

Programul complet si televizarile meciurilor din Cupa Romaniei Cupa Romaniei revine in actualitate in aceasta saptamana, marti, miercuri si joi urmand a se juca partidele din faza optimilor de finala.

Ce a facut un barbat din Vaslui dupa ce a ramas fara bani de bautura. Poliția a fost chemata de urgența Un bărbat din Vaslui a vrut să se arunce de pe un stâlp de înaltă tensiune, iar motivul este halucinant. Bărbatul nu primea bani de… băutură. Îl cheamă Costel C. și este din localitatea Ghermănești, comuna Banca, notează vremeanouă.ro. Sătenii știau de mai multă vreme că bărbatul are probleme psihice, însă nu s-ar fi așteptat, […] The post Ce a făcut un bărbat din Vaslui după ce a rămas fără bani de băutură. Poliția a fost chemată de urgență appeared first on Cancan.ro.

Remus Borza: pentru o zi Johannis a fost și președintele meu Deputatul Remus Borza a publicat luni, 29 octombrie, pe blogul său un editorial în care laudă mesajul și atitudinea preș ...

Declarația surprinzatoare a Prințului Harry cand i s-a prezis ca Meghan Markle ii va darui un baiat Aflat în Fiji, Prințul Harry a fost felicitat de un student care s-a arătat entuziasmat de faptul că familia Ducilor de Sussex se mărește. Tânărul i-a mai mărturisit că prevede că bebelușul va fi băiețel. Soțul lui Meghan Markle i-a dat o replică surprinzătoare. De altfel, subiectul în legătură cu sexul copilului Prințului Harry și […] The post Declarația surprinzătoare a Prințului Harry când i s-a prezis că Meghan Markle îi va dărui un băiat appeared first on Cancan.ro.