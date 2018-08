Teodorovici, declarație halucinanta despre cine a adus huliganii in strada

Turista din Lituania, lovita de un șofer, pe Transfagarasan O turistă de 24 de ani din Lituania, aflată pe bicicletă, a fost acroşată, miercuri, pe Transfăgărăşan, de o maşină.Şoferul nu a oprit la locul accidentului. Citește mai departe...

Sute de preoti catolici sunt acuzati de abuzuri sexuale asupra minorilor: Ororile comise au fost ascunse de liderii Bisericii timp de 70 de ani Episcopi si alti lideri ai Bisericii Catolice din statul american Pennsylvania au ascuns sute de cazuri de abuzuri sexuale asupra copiilor, savarsite de peste 300 de preoti pe parcursul unei perioade de 70 de ani, potrivit unui raport intocmit de un mare juriu si publicat de Curtea Suprema statala.

Godina, amenințat pe Facebook dupa ce a criticat Jandarmeria: Umpleți-mi pagina cu recenzii negative După ce a publicat un mesaj în care critica intervenția în forță a jandarmilor la protestul Diasporei din 10 august, polițistul Marian Godină scrie că a început să primească mesaje de amenințare. Citește mai departe...

Turcia raspunde sanctiunilor americane: Cresteri si de 140% ale taxelor vamale - Care sunt produsele vizate Turcia a crescut tarifele vamale pentru importurile americane de automobile, cu 120%, bauturi alcoolice, cu 140% si tutun, cu 60%, precum si pentru cosmetice, orez si carbune, ca raspuns la sanctiunile impuse Ankarei de Washington.

Ce inseamna daca strangi puternic mana persoanelor pe care le saluți Salutul prin strângerea de mână poate dezvălui mai mult decât aspecte ale personalității tale, spun medicii. Citește mai departe...

Jandarmeria Română a postat pe 12 august, la două zile după intervenția violentă de la mitingul diasporei, o fotografie în care un jandarm vorbește cu doi copii. „Așa am început seara, așa vrem să o continuăm! Mulțumim!", era mesajul care însoțea fotografia. Mama copiilor a dezvăluit pentru Digi24 ce i-a spus copilul cel mare jandarmului.

Unul dintre cei doi români morți în Italia, după prăbuşirea unui segment suspendat al Autostrăzii A10, din apropierea oraşului Genova, este din Curtișoara, județul Gorj. Bărbatul de 35 de ani lucra în Franța, ca șofer, iar anul acesta plănuia să se căsătorească. Printre persoanele care au murit, marți, în urma prăbuşirii unei secţiuni dintr-un pod

Cătălin Paraschiv, șeful Brigăzii Speciale a Jandarmeriei, și-a recunoscut identitatea și implicarea în operațiunile de vineri seară. Mai mult decât atât, cel supranumit "omul în alb" al Jandarmeriei a vorbit deschis despre gazul pe care oamenii legii l-au folosit pentru dispersarea mulțimii. El

Procurorii au cerut prefectului Capitalei ordinul de interventie a jandarmilor de pe 10 august Procurorii militari au cerut prefectului Capitalei, Speranţa Cliseru, ordinul de intervenţie a jandarmilor la mitingul din Piaţa Victoriei de pe 10 august , au precizat, pentru agenţia de presă MEDIAFAX, reprezentanţi ai Parchetului Militar.