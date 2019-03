Teodorovici, dupa ce Iohannis a numit masurile economice 'o golaneala': Afirmatii care mai de care fara logica si fara argument

Eugen Teodorovici a declarat, miercuri, ca presedintele face "afirmaţii care mai de care fără logică şi fără argumente" atunci când se referă la faptul că se guvernează în dispreţ faţă de economie.

"Am văzut că s-a spus că e o golăneală, ceva de genul acesta. Am văzut şi faptul că preşedintele a spus că sunt partide de coaliţie care au câştigat nişte alegeri. 'La alegeri' reprezintă modul democratic prin care o ţară se guvernează. Nu sunt 'nişte alegeri'. (...) Dânsul face fel de fel de afirmaţii, care mai de care fără logică şi fără nişte argumente, spune că este hotărât sau nu vizavi de o anumită decizie pe care noi am luat-o la nivel de Parlament de aproximativ doi ani de zile. Deci dânsul este într-o campanie începută poate mult prea devreme şi cu argumente care nu justifică dorinţa unui nou mandat de preşedinte", a afirmat Teodorovici, la Parlament, potrivit Agerpres.

"Dânsul susţine un număr limitat de firme. PSD şi ALDE, prin măsurile pe care le-au luat, şi prin OUG 114 chiar, susţin 95% din firmele din România. Dânşii (preşedintele şi susţinătorii săi - n.r.) susţin un număr limitat şi probabil că interese de grup sau limitate. O dovedeşte modul în care dânşii acuză fără argumentele economice în spate, uitând totuşi că această zonă pe care Ordonanţa 114 o atinge reprezintă marea preocupare a firmelor puternice - vorbim de bănci, de zona de comunicaţii, de energie", a precizat Teodorovici.



Ministrul Finanţelor a precizat că săptămâna viitoare OUG 114 va fi pe masa Guvernului cu modificări.



"Ca să fie clară neimplicarea mea în zona de energie şi comunicaţii (...), mă refer strict la zona bancară şi, dacă va fi gata, cu şi fără celelalte elemente, OUG 114 va intra pe masa Guvernului", a afirmat el.