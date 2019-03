Teodorovici ia in calcul legalizarea CANABISULUI in Romania, in scop medicinal

Eugen Teodorovici 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat astazi ca se analizeaza o masura prin care s-ar legaliza utilizarea canabisului in Romania, in scop medicinal, in conditiile in care aceasta este o practica la nivel european. Legat de aceasta masura, ministrul a vorbit despre cazurile de pacienti cu cancer si a spus ca exista deja, la Ministerul Sanatatii, o comisie care analizeaza o astfel de procedura. Canabisul, drog sau medicament? Iata ce se discuta la Strasbourg pe tema acestei plante ”Se ia in calcul legalizarea pentru utilizarea in acest sens. (...) Exista un argument medical care justifica aceasta procedura”, a spus ministrul. Teodorovici a amintit ca aceasta este o practi ...