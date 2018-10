Teodorovici ii arata pisica șefului ANAF, intr-o intervenție publica: El are aceasta datorie

Eugen Teorodovici, ministrul Finanțelor Publice (MFP), a susținut, sâmbătă, că nu există nicio relație tensionată între el și Ionuț Mișa, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), așa cum se vehiculează în spațiul public. Totuși, Teodorovici îi explică lui Mișa că este de datoria lui să asigure un grad de colectare ridicat.

„Cu domnul Ionuț Mișa, președintele ANAF, lucrăm, colaborăm, dânsul, așa cum am mai spus, are un rol foarte important în ceea ce înseamnă colectarea și respectarea planului de încasări pe acest an, plan în baza căruia am făcut și prima rectificare bugetară, plan în baza căruia facem, eventual, și a doua rectificare, până la final de an, astfel încât să avem toate sumele asigurate pentru tot ceea ce înseamnă investiții”, a afirmat Eugen Teodorovici, într-o intervenție telefonică, la România TV.

Întrebat dacă este o stare de tensiune între el și președintele ANAF, ministrul Finanțelor a răspuns: „Nu, nu”.

„Este o relație profesională. Dânsul are această obligație: să-și respecte planul de încasări, pe care dânsul l-a făcut, în calitate de ministru al Finanțelor, de data aceasta la începutul cestui an și nimic altceva. În rest, lucrăm, colaborăm, nu este niciun fel de scindare, cum aud și văd, în ultima perioadă, în spațiul public”, a detaliat Teodorovici.

Ionuț Mișa, precedentul ministru al Finanțelor publice, din iunie 2017 până în ianuarie 2018, este președintele ANAF din martie 2018.

Actualul oficial al MFP a completat că, spre finalul acestui an, Guvernul va pune mai mult accent pe investiții decât până în prezent.

„Asta am promis și am majorat investițiile, și la nivel local, și nu numai, până la final de an, cu cel puțin 50% față de cum a fost planificat la început de an – este o creștere spectaculoasă. Fără investiții, o economie nu poate să meargă mai departe. 2019 va fi un an concentrat, în special, pe ceea ce înseamnă investiții în România, fie că sunt mici, la nivel local, sau investiții mari”, a mai spus Teodorovici.

La data de 5 octombrie, ministrul Finanțelor a declarat, că principalul criteriu de evaluare a performanței președintelui ANAF, Ionuț Mișa, îl reprezintă planul de încasări realizat de Agenție. „Pentru el (n.red. – pentru Ionuț Mișa), planul de încasări este principalul element de care depinde soarta președintelului ANAF. Am spus-o foarte clar și public. N-am glumit. Am spus-o și în Guvern, la rectificare, că rectificarea se bazează pe felul în care planul de încasări la ANAF se respectă”, a spus Teodorovici, într-o emisiune la DCNews.ro. Ministrul finanțelor a confirmat că, la finalul anului, Ionuț Mișa poate fi demis, dacă nu-și va îndeplini planul de încasări.

Ministrul finanțelor a mai susținut, la începutul lunii octombrie, că cine își asumă funcția de președinte a ANAF trebuie să fie conștient că este o persoană extrem de importantă, „poate fi mai important și decât cel de ministru de Finanțe”. „Asta a fost discuția mea cu șeful ANAF-ului actual, când i-am spus că are o șansă foarte mare să dovedească tot ceea ce n-a dovedit ca ministru, la vremea respectivă. Din partea mea are tot sprijinul politic, tehnic, ca lucrurile să fie schimbate, fie că vorbim de o reformă a ANAF-ului, de o reducere a evaziunii pe TVA, acciză și altele, dar vreau să văd o schimbare care să aducă efecte”, a mai spus Teodorovici.

În toată istoria ANAF-ul, planul s-a făcut la cât se poate face, șefii acestuia propunând ce pot să realizeze, ca să nu fie niciodată sub plan și ca să depășească planul, a arătat ministrul Finanțelor. „De anul viitor, planul va fi așa: ești obligat să aduci 100% din ceea ce economia trebuie să producă și tot ce faci sub înseamnă nerealizare de plan”, a subliniat Teodorovici, la data de 5 octombrie.

De asemenea, la data de 12 septembrie, ministrul finanțelor a spus că România ia în calcul să schimbe radical modul în care este colectat TVA-ul, iar șefii ANAF ar putea fi demiși, dacă nu-și vor îndeplini ținta de colectare inițială. „(La încasarea TVA – n.red.) România trebuie să acționeze radical. Vezi vedea și pe această zonă schimbări radicale, pentru ca România să recupereze acel gap de TVA, la nivel național, România fiind, la nivel european, codașă, ca să nu spun pe ultima poziție. Veți vedea și pe această zonă că România va recupera foarte mult”, a punctat Teodorovici, într-o emisiune la Digi24.

Ministrul finanțelor a menționat că, față de anul trecut, în prezent, încasările la ANAF sunt mai mari, dar, din planul de încasări asumat la începutul acestui an, instituția a realizat 95%. În primele șapte luni, încasările de TVA au crescut cu 10%, față de aceeași perioadă a anului trecut, dar planul ANAF era o creștere de 20%. „Planul ANAF-ului arată clar o creștere. Mă uit la planul ANAF-ului în special la zona de TVA, accize și taxe vamale. Aceasta a fost discuția mea și cu ANAF-ul foarte clară: nu admit, până la final de an, nici măcar un leu scădere sub acest plan”, a detaliat Teodorovici. Întrebat, oficialul de la Finanțe a declarat că, dacă nu se îndeplinește planul, vor fi schimbați șefii de la ANAF.

Planul ANAF-ului a fost revizuit la rectificarea bugetară, respectiv de a recupera ceea ce s-a pierdut în prima parte a anului pe final de an, respectiv -5% sub estimarea de colectare, și să încheie cu 100%.