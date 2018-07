Teodorovici ii da replica lui Dragnea in scandalul casei lui Iohannis: 'Ce am spus eu s-a dovedit foarte clar ca așa a fost'

Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a declarat, luni seară, că mecanismul pe care Ministerul de Finanțe, prin ANAF, trebuie să-l urmeze în cazul casei din Sibiu deținute de președintele Klaus Iohannis este aplicarea legii.

"Noi înțelegem foarte bine, avem o lege, o aplicăm și aia este", a declarat Eugen Teodorovici, potrivit Mediafax.

Legat de declarațiile președintelui PSD, Liviu Dragnea, de duminică cu privire la schimbul de replici pe care ministrul de Finanțe l-a avut cu șeful ANAF, Eugen Teodorovici a precizat: "Dispute nu pot fi între mine și ceilalți, care sunt în interior, dacă sunt, dacă există, cu argumente de o parte și de alta. Ce am spus eu s-a dovedit foarte clar că așa a fost, cum am spus, ca dovadă că ANAF a trimis vineri acea solicitare către Cartea Funciară. Eu am spus că vor demara o analiză, o verificare, în care să cer corpului de control să facă verificarea și pe minister, și pe ANAF pentru a vedea exact care a fost situația", a precizat Eugen Teodorovici.

Referitor la disputa avută cu Ionuț Mișa, șeful ANAF, săptămâna trecută, ministrul de Finanțe a precizat că: "Nu am nicio problemă, dânsul are o obligație pe care trebuie să și-o asume (...) și anume că planul de colectare să fie îndeplinit 100%, nu per total sau per ansamblul său, ci pe fiecare element din structura sa, și mă refer în special la TVA și la accize. Adică 100%. Și mie nu-mi prezintă comparații cu anii anteriori, mie-mi prezintă comparația și raportarea pe anul 2018".

De asemenea, ministrul a declarat că are așteptarea de la Ionuț Mișa să sprijine reformarea ANAF-ului prin debirocratizare, securizarea vămilor și informatizarea instituției.

