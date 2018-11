Teodorovici inca nu stie de cand va creste salariul minim: Decidem daca de la 1 decembrie sau 1 ianuarie

Poliția romana a clasat petiția impotriva spotului „Copiii referendumului”, al Papaya Advertising Petiţia împotriva agenţiei Papaya Advertising, privind clipul „Copiii referendumului”, a fost clasată de Pol ...

Calin Popescu Tariceanu: La recepție va spun clar ca nu merg Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, lider al ALDE, a declarat marți că nu va participa la recepţia oferită de președintele Klaus Iohannis cu prilejul Zilei Naționale a României, care va avea loc la Palatul Cotroceni. "Nu l-am stabilit (programul pentru 1 Decembrie – n.r.), dar la recepție vă spun clar că nu merg", a declarat

Luminițele festive se aprind in Capitala de Sf. Andrei, cand se deschide și Targul de Craciun Luminile de sărbători vor fi aprinse vineri, la ora 19.00, în Piaţa Constituţiei din Bucureşti, cu această ocazie fiind ...

Tariceanu, despre o sesizare la CCR a unui conflict Guvern-Președinție: Mi se pare ca este corect Călin Popescu Tăriceanu a declarat, marți, că demersul cu privire la proiectul de sesizare a CCR pentru un conflict juridic de natură constituțională între Guvern și președinte, anunțat de ministrul Justiției, este unul corect pentru că este încălcat principiul colaborării loiale. „Da, mi se pare că este corect și am să vă explic de ce,

Tariceanu: Demersul procurorilor are un scop bine definit și anume sa ma intimideze Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat că demersul procurorilor DNA în cazul său are scopul de a îl intimida în lupta pe care a început-o pentru semnalarea gravelor abuzuri comise în România. „Primul lucru pe care doresc să îl subliniez este că acest așa-zis demers al procurorilor materializat într-un referat transmis Parlamentului pentru presupuse

Declaratie politica in cadrul Parteneriatului Strategic, semnata de Iohannis si Macron; Franta continua sa sprijine aderarea Romaniei la Schengen Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Preşedintele Klaus Iohannis şi omologul său francez, Emmanuel Macron, au semnat, marţi, la Palatul Elysee, o declaraţie politică în cadrul Parteneriatului Strategic dintre cele două ţări. În document se stipulează că România şi Franţa vor ...

Sezonul cultural Romania - Franta, inaugurat de presedintii Iohannis si Macron Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Preşedintele Klaus Iohannis şi omologul său francez, Emmanuel Macron, au inaugurat marţi, la Paris, Sezonul cultural România - Franţa. Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO Un eveniment care este cuprins în Foaia de parcurs a ...

Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, jigneste din nou un jurnalist, numindu-l „lichea” si „agent cu fise” Primarul Timişoarei, Nicolae Robu, a jignit un jurnalist, marţi, în cadrul unei conferinţe de presă, numindu-l “lichea” şi “agent cu fise”, după ce ziaristul i-a pus mai multe întrebări despre investiţii publice, care l-au deranjat pe edil, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Se complica lucrurile in cazul incidentului din Marea Azov. Un AGENT al serviciului ucrainean de informatii se numara printre persoanele ranite Membri ai Serviciului ucrainean de Securitate (SBU) se aflau la bordul navelor militare ucrainene atacate de Rusia, iar unul a fost rănit de un obuz lansat dintr-un avion, anunţă autorităţile ucrainene, citate de filiala ucraineană a agenţiei Interfax.