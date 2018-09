Teodorovici: Le-am spus unor oficiali europeni sa aplice 6 luni legea din Romania si vor vedea daca trebuie modificata

Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, sustine ca atata vreme cat in Romania exista oameni care "au stat in puscarie in mod nejustificat" inseamna ca trebuie schimbate legi si reformate institutii, in acest cotext el relatand ca le-a spus unor oficiali europeni sa aplice in tarile lor legislatia din Romania, pentru a vedea daca aceasta are nevoie sa fie schimbata.