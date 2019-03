Teodorovici, noi precizari despre candidatura la prezidențiale - Stau foarte bine in sondaje. De multe ori autostrada atrage traficul/ Emoții pentru moțiune

Ministrul Finanțelor vine cu noi precizări referitoare la dorința sa de a deveni președinte, menționând că este un traseu firesc pentru un politician lipsit de ipocrizie. Eugen Teodorovici spune că sta foarte bine in sondaje.

"Daca esti politician si nu vrei sa fii ipocrit, spui (n.r. ca vrei sa candidezi la presedinție). E normal sa aspiri, sa te gandesti la alte functii mai inalte, daca nu vrei sa stai sa te ascunzi. Dincolo de a face parte din partid, suntem oameni si cred ca avem dreptul sa ne exprimam opinia, nu intra in divergenta cu linia partidului. Decat sa spunem ca nu ne intereseaza, iar in spate sa faci tot felul de miscari tipice noua, mai bine sa spui. Nu stiu daca sunt in linia partidului", a declarat Eugen Teodorovici.

Intrebat cum sta in sondaje, Teodorovici a raspuns: "Stau foarte bine. De multe ori faci o autostrada justificând traficul, dar o autostrada poate atrage traficul".

Referitor la motiunea din Parlament, care il vizeaza, ministrul a spus: "Emotii ai daca esti om, sunt umane, e logic sa ai emotii".