Teorie surprinzatoare: cu miliarde de ani in urma, pe Luna ar fi putut exista viata

Cu mult timp in urma, Luna ar fi putut avea conditii propice vietii, conform unui studiu aparut in publicatia Astrobiology. Potrivit studiului, aceste conditii bune pentru aparitia vietii ar fi existat nu o data, ci de doua ori, de fiecare data pentru mai bine de zeci de milioane de ani. Autorii nu confirma ca viata a existat intr-adevar pe Luna, ci precizeaza ca pe Luna au existat conditiilor de mediu care ar fi putut permite aparitia vietii. Factorii care indica un climat ce poate sustine viata includ apa in forma lichida, o atmosfera care ar putea mentine apa stabila pe suprafata, un camp magnetic care ofera protectie in fata radiatiilor solare si cosmice si materie organica. Conform studiului, cel putin ...