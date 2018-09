Teparul din PNL Iasi, cu datorii de 1.000.000 de euro! Conduce o firma de constructii si obisnuieste sa nu plateasca facturile. Si-a pus in cap zeci de firme

Alexandru Ioan Cotofan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Tace malc la fiecare sedinta de Consiliu Local • Alexandru Cotofan a reusit sa se "imprieteneasca" cu zeci de creditori care isi cer drepturile in instanta • Societatea Gemite Ro SRL, controlata de acesta, nu plateste facturi care sunt si de ordinul sutelor de lei • Contactat telefonic, consilierul Cotofan a precizat ca vremurile sunt grele • "In acest moment, mediul economic este foarte dificil. Daca nu am avut dreptate in instanta, m-am achitat de obligatiile financiare. Eu, personal, sunt administrator in societate. In calitate de administrator, am sustinut societatea. Unii oameni au plecat din firma. Cu unii am ramas in relatii bune, cu altii mai pu ...