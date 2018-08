Teren din retrocedari: Constantenii de pe strada Primaverii au dat in judecata Consiliul Local. Cer anularea HCL-urilor si a investitiei Black Sea Design Concept (documente)

Mai mulţi locuitori de pe strada Primăverii au înregistrat la instanţa de contencios-administrativ două dosare (5080/5081) având ca obiect suspendarea executării şi anularea actelor administrative HCLM nr.546/23.12.2004, respectiv 268/09.05.2008.



Reclamanţi în cele două dosare sunt persoanele fizice Vasile Elena, Cocârţă Violeta, Butcaru Nica, Barde Spasia, Damgalin Adriana Laura, Nicolescu Gina, Nicolescu Adrian, Nicolescu Cătălin şi Nicolescu Cezara Laura, iar Consiliul Local Municipal are calitatea de pârât.



Reclamanţii vor suspendarea executării şi anularea actelor administrative HCLM nr. 546/23.12.2004 şi 268/09.05.2008, care au stat la baza imobilului (două tronsoane) 2S+P+5E + terasă circulabilă - locuire colectivă, strada Primăverii nr. 59A, al cărui beneficiar este SC Black Sea Design Concept SRL.



Terenul are însă o istorie care începe în 2004, atunci când, prin HCLM nr. 546/23.12.2004 (vezi secţiunea „Documente“), s-a aprobat documentaţia planului urbanistic de detaliu - locuinţă P+2E şi spălătorie auto P+1E, strada Primăverii nr. 59A, pe terenul în suprafaţă totală de 1.253,89 mp, pe atunci proprietate particulară a următorilor: Sorin Plăcintescu şi Creta Danda (lot 1) şi Giurgiucanu Georgică, Maria Măriuţă, Cristian Borcea, SC Habitat şi Ambient SA şi Camboianu Mihai (lot 2 ).



Patru ani mai târziu, prin HCLM 268/09.05.2008 (n.r. verzi secţiunea „Documente“), Consiliul Local Constanţa aproba modificarea hotărârii din 2004 privind documentaţia plan urbanistic de detaliu locuinţă P+2E şi spălătorie auto P+1E, strada Primăverii nr. 59A, lot 2, pe terenul în suprafaţă totală de 917,89 mp, proprietate a SC Corsa Company SRL.



Corsa are, la rândul ei, propria poveste. Societatea a fost înfiinţată în 1996. În 2005, spre exemplu, asociaţi erau Binali Tarakci şi Geo Iulian Bolboceanu. În 2006, îl cooptează pe Georgică Giurgiucanu, menţionat în rechizitoriul DNA referitor la retrocedări la capitolul mandatari, alături de Dragoş Emil Săvulescu şi Răzvan Mircea Tudorache, „în sarcina cărora s-au reţinut infracţiuni de complicitate sau instigare la infracţiunile (n.r. infracţiuni asimilate şi în legătură directă cu infracţiuni de corupţie) săvârşite de persoanele mai sus menţionate (n.r. Radu Mazăre, Nicuşor Constantinescu şi alţii).



Giurgiucanu a primit în primă instanţă trei ani de închisoare cu suspendare în acest dosar (n.r. Georgică Giurgiucanu - trei ani de închisoare cu suspendare: „În temeiul art. 396, alin. 1 şi 5 Cpp, rap. la art. 16, lit. a Cpp, achită pe inculpatul Georgică Giurgiucanu pentru infracţiunea prevăzută de art. 25, rap. art. 26 rap. la art. 246-2481 Cp, cu aplic. art. 5 Cp. În temeiul art. 396, alin. 1 şi 5 Cpp, rap. la art. 16, lit. b, teza a II-a Cpp, achită pe inculpatul Georgică Giurgiucanu pentru infracţiunea prevăzută de art. 290 Cp, cu aplic. art. 5 Cp. În temeiul art. 396, alin. 1 şi 5 Cpp, rap. la art. 16, lit. b, teza a II-a Cpp, achită pe inculpatul Georgică Giurgiucanu pentru infracţiunea prevăzută de art. 323 Cp, cu aplic. art. 5 Cp. În temeiul art. 396, alin. 1, 6 şi 8 Cpp, rap. la art. 16, lit. f Cpp, cu aplic. art.121 - 122, lit. d Cp şi art. 124 Cp, încetează procesul penal faţă de inculpatul Georgică Giurgiucanu sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de art. 26, rap. la art. 289 Cp, cu aplic. art. 41, alin. 2 Cp (trei acte materiale), art. 31, alin. 2 Cp, rap. la art. 25 Cp, rap. la art. 26 Cp, rap. la art. 289 Cp, art. 31, alin. 2 Cp, rap. la art. 25 Cp, rap. la art. 291 Cp, art. 26, rap. la art. 289 Cp (punctul D din rechizitoriu).



Doi ani mai târziu, Giurgiucanu îi cesionează părţile sociale lui Doru Daniel Dobre, căruia, în acelaşi an, îi ia Bolboceanu funcţia de administrator. În 2010, administrator fiind, Geo Iulian Bolboceanu îi face loc în afacere soţiei sale, Adriana, şi partenerului Binali Tarakci. Potrivit Registrului Comerţului, în Corsa Company, care are ca obiect de activitate principal „comerţul cu autoturisme şi autovehicule uşoare“, sunt asociaţi şi în prezent aceiaşi Tarakci şi Adriana Bolboceanu, iar Iulian Bolboceanu este administrator. Din 2015, firma nu mai are date financiare declarate, ceea ce este echivalent cu lipsa de activitate.

Cum a ajuns terenul a ajuns în proprietatea Black Sea Design Concept?

Din 2008 şi până în prezent nu există alte informaţii privind modul în care cele două loturi au ajuns în proprietatea actualului investitor, Black Sea Design Concept. Putem bănui doar că filiera prin care a ajuns terenul de la firma soţilor Bolboceanu este societatea SC Lux et Veritas, controlată de familia Zelca - Perifan (societatea Lux et Veritas a fost înfiinţată în anul 2013 şi are sediul social în municipiul Constanţa, bulevardul Tomis. Acţionari în firmă sunt Anca Raluca Perifan, născută în anul 1987, şi Daniel Perifan, născut în anul 1982. Cel din urmă este şi administratorul societăţii. Obiectul de activitate al societăţii vizează „activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management“. Ana Raluca Perifan este fiica omului de afaceri Costică Zelca, cel care deţine mai multe hoteluri şi imobile în Constanţa şi Mamaia. Daniel Perifan mai deţine o afacere cu automobile de lux - SC GMD Automobile).



În 2013, SC Black Sea Design SRL depunea la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa proiectul „Construire imobil P +5 etaje, locuinţe colective“, amplasamentul vizat fiind municipiul Constanţa, strada Primăverii. Investitorul viitorului imobil era SC Lux et Veritas.



În acelaşi an, în societatea Black Sea Design Concept SRL, înfiinţată în anul 2011, cu sediul social în municipiul Constanţa, bulevardul Tomis, şi având ca obiect de activitate „dezvoltarea imobiliară“, asociaţi erau: Tarakci Binali, născut în anul 1969, în Turcia, Sultana Bolboceanu, născută în anul 1954, la Ostrov, David Yaes, născut în 1956, în Turcia, şi Ozgur Melih, născut în 1956, în Turcia. Administratorul societăţii este Ozgur Melih.



Trei ani mai târziu, Black Sea Design Concept SRL a obţinut Certificatul de urbanism nr. 4366 pentru a derula pe strada Primăverii nr. 59A din Constanţa proiectul imobiliar „Construire imobil (două tronsoane) P+5E+terasă circulabilă“.



Pe 20 aprilie a.c., la adresa menţionată au început lucrările de deviere a unei conducte de apă, în vederea construirii unui bloc de cinci etaje de către Black Sea Design Concept SRL, după ce, pe data de 2 aprilie, Primăria Constanţa a emis Autorizaţia de construire nr. 370, pentru „Deviere conductă apă“, beneficiar Black Sea Design Concept SRL. De altfel, firma a mai solicitat Primăriei Constanţa şi a obţinut, anul trecut, Certificatul de urbanism nr. 399 pentru „Construire imobil (două tronsoane) P+5e+terasă circulabilă“, pe strada Primăverii nr. 59A.



Reamintim că SC Black Sea Design SRL a depus în iunie 2013, la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa, proiectul „Construire imobil P +5 etaje, locuinţe colective“, care urma să fie ridicat în municipiul Constanţa, tot pe strada Primăverii. Investitorul era la acea dată SC Lux et Veritas.



În 2018, firma Black Sea Design este controlată de Cristian-Gabriel Panait, născut pe 9.07.1976, în Piteşti, Argeş, cu 25% din capitalul social, David Yaes, născut pe 6.06.1956, în Istanbul, cu 35% din capitalul social, şi Melih Ozgur, născut pe 16.11.1956, în Diyarbakir, Turcia, cu 40% din capitalul social. Administratorul firmei, care se ocupă de dezvoltare (promovare) imobiliară, este Melih Ozgur. Din firmă au dispărut Sultana Bolboceanu şi Tarakci Binali.



În iunie 2018, Comisia tehnică de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei Constanţa a aprobat solicitarea de avizare a documentaţiei faza AC - construire imobil (două tronsoane) 2S+P+5E+ terasă circulabilă - locuire colectivă, strada Primăverii nr. 59A, beneficiar - SC Black Sea Design Concept SRL.



În luna iulie a.c., Black Sea Design Concept a fost amendată de Poliţia Locală după ce locuitorii din zonă au reclamat faptul că pământul rezultat din săpătura pentru ridicarea imobilului a fost depozitat de investitori în incinta stadionului de rugby. Încă de atunci, vecinii investitorului se plângeau că sunt afectaţi de aceste lucrări şi erau decişi să facă o plângere prealabilă către Consiliul Local, după ce parcarea stadionului a ajuns practic în proprietatea unor privaţi. Locuitorii din zonă au mai relatat şi faptul că asociaţii Black Sea Concept Design i-ar ameninţa pe localnici că, în situaţia în care aceştia vor face plângeri, le vor cumpăra terenurile şi vor mai dobândi şi teren suplimentar de la Primărie.

Cele două dosare au primit termen pentru data de 18 septembrie, ora 12.00, la CA14.



Vom reveni.

Citeşte şi:

Pământul rezultat din săpătura unui imobil de pe Primăverii, în continuare depozitat în incinta stadionului de rugby. Poliția Locală Constanța a aplicat noi amenzi (galerie foto)

Locuitorii sunt nemulţumiţi. Poliţia Locală a amendat Black Sea Design Concept Pământul rezultat din săpătura unui imobil de pe Primăverii, depozitat în incinta stadionului de rugby (galerie foto)