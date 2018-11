Terenul e pregatit pentru meciul Poli Iasi - FCSB. Leonid Antohi: "Am mobilizat multa lume, am pus o folie... Se poate juca in conditii bune"

teren google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Leonid Antohi, presedintele Consiliului Director al celor de la Poli Iasi, a dezvaluit cum se prezinta terenul pentru derby-ul etapei a 16-a a Ligii 1 Betano dintre ieseni si cei de la FCSB. "A iesit soarele, sunt doua grade Celsius cu plus. Am mobilizat multa lume, am pus o folie si cand o scoatem va bate soarele, iar terenul va fi acceptabil. Se poate juca in conditii bune", a spus Antohi. Conducatorul iesenilor a explicat si care e situatia la club, acolo unde sunt conflicte intre diferite tabere. "Eu m-am ocupat de vestiar, de echipa ca sa nu fie deranjata, sa nu intre in asa zisele confilcte ale conducerii. Au fost declaratii nefericite din o parte si alta. Ne-am adunat in Consiliul Directo ...