Terifiant. Criminalul din Brasov si-a sunat fiica si a chemat-o acasa din oras, ca sa o ucida. A vorbit cu ea, inainte sa o injunghie de opt ori Scene emotionante la Serviciul de Medicina Legala din Brasov, unde zeci de elevi au venit sa-si ia adio de la

Scene emotionante la Serviciul de Medicina Legala din Brasov, unde zeci de elevi au venit sa-si ia adio de la copiii ucisi de tatal lor. Potrivit unor surse, barbatul ar fi fost drogat in noaptea triplului asasinat. La analize, medicii au gasit urme de cannabis in sangele lui. Potrivit anchetatorilor, barbatul si-a ucis sotia si copiii la un interval de o ora. Apoi, si-a sunat doi apropiati carora le-ar fi marturisit crimele. Florin Buliga urmeaza sa fie transferat in Capitala, unde specialistii vor hotari daca avea sau nu discernamant.

Zeci de copii isi plang colega in fata Serviciului de Medicina Legala din Brasov. Ioana, fiica lui Florin Buliga, avea 18 ani si studia la cel mai bun liceu din Brasov. Urma sa dea bacalaureatul.



Florin Buliga ar fi luat trei vieti intr-un film de groaza derulat in patru ore. Prima victima a fost sotia, pe care ar fi injunghiat-o imediat dupa ce a adormit. In tot acest timp, baiatul de 14 ani se juca pe calculator, iar fata se intorcea acasa din oras.

A sunat-o pe fata, care i-a spus ca urmeaza sa ajunga imediat acasa si a venit in jurul orei 12 noaptea, cand mama era deja moarta. Au stat putin de vorba, dupa care fata i-a spus ca vrea sa mearga la ea in camera sa se culce. Tanara de 18 ani abia adormise si nu a avut puterea de a se lupta cu tatal sau. A fost ucisa cu opt lovituri de cutit.

Fratele ei a fost ultimul ucis. Surse apropiate familiei spun ca intre el si tatal lui era o legatura speciala. Spuneau ca sunt cei mai buni prieteni. Tatal il inscrisese la cursuri de baschet si il incuraja sa aiba o viata sanatoasa.

Nimic nu prevestea tripla tragedie. Apropiatii spun ca, in public, Florin si Monica Buliga lasau impresia ca formeaza un cuplu fericit. In tacere, insa, se ducea o alta lupta. Femeia obisnuia sa meaga la psiholog pentru a putea depasi problemele din familie. Ar fi acceptat chiar si cateva escapade amoroase ale sotului ei. Voia sa-si salveze familia.

Mama si cei doi copii vor fi inmormantati intr-o comuna din Neamt, unde locuiesc parintii ei. Chiar un asociat al afaceristului impreuna cu o ruda a Monicai au ridicat trupurile de la morga.

Florin Buliga va fi transferat in Capitala. La primele analize, medicii i-au gasit in sange TETRAHIDROCANABINOL, o substanta care se gaseste in cannabis. Se elimina din organism in sase luni. Specialistii de la Institutul Mina Minovici vor stabili daca era sub influenta drogurilor in momentul crimelor.

