Terifiant! Marea Zona de Gunoi din Pacific este de patru ori mai mare decat Germania

Marea Zona de Gunoi din Pacific, o insula formata din deseuri din plastic si alti poluanti, care pluteste pe apele Pacificului de Nord, are dimensiuni mult mai mari decat se estimase anterior si creste exponential, conform unui raport stiintific publicat vineri, citat de DPA. Peste 79.000 de tone de plastic din ocean plutesc acumulate in aceasta zona care se intinde pe 1,6 milioane de kilometri patrati, potrivit studiului publicat in jurnalul Scientific Reports. Dimensiunea insulei de deseuri - de peste patru ori mai mare decat cea a Germaniei - din Oceanul Pacific este cu pana la 16 ori mai mare decat se estimase anterior, se arata in cercetarea bazata pe date prelevate prin monitorizari realiz ...