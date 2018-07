Teritoriu interzis in Romania! Nu poate fi locuit si nimeni nu are voie sa-l viziteze, cu toate ca este de o frumusete coplesitoare

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pentru romanii care inca nu au aflat, este vorba de cel mai nou pamant romanesc care s-a format in urma cu aproximativ 150 de ani si a primit numele de insula Sacalin. Cu toate ca teritoriul este de o frumusete incredibila, acest loc din Romania nu poate sa fie vizitat sau populat. Insula Sacalin se afla in Marea Neagra, la mica distanta de coasta romaneasca, in dreptul bratului Sfantu Gheorghe al Deltei Dunarii, si are un teritoriu de 21.410 hectare, dimensiune apropiata de cea a Bucurestiului. Guvernul Romaniei a interzis popularea insulei inca din 1938, masura luata pentru protejarea pasarilor rare care isi au cuibul pe acest teritoriu. Aici se regasesc cele mai mari colonii de chire de mare si pelicani creti. In apele din pr ...