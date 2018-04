Teroare pe strazile Londrei. Zeci de oameni au fost impuscati sau injunghiati, in ultimele luni. Autoritatile sunt depasite de situatie

londra

O adolescenta de doar 17 ani este ultima victima din seria de crime cu sange rece comise in ultimele luni, pe strazile din Londra. Nu mai putin de 47 oameni au fost ucisi de la inceputul anului, Capitala Marii Britanii devenind, in acest moment, un oras mai periculos chiar decat New York-ul, unde crimele de strada sunt la ordinea zilei.

Fata de 17 ani a fost gasita agonizand pe strada, dupa ce a fost impuscata. Criminalul este cautat inca de autoritatile britanice.

In aceeasi zi, un baiat de 16 ani a fost ucis intr-o alta zona a orasului, iar un alt tanar de 17 ani a fost injunghiat si se afla internat in stare grava la spital.

Seria de crime comise in ultimele luni pozitioneaza Londra in fata metropolei americane New York, in privinta nesigurantei pe strazi.

Nu mai putin de 15 oameni au fost ucisi numai in luna februarie, in Londra, comparativ cu 14 crime inregistrate la New York. Alti 22 de oameni fost omorati in luna martie, la fel, mai multi decat in metropola de peste ocean.

De asemenea, si numarul violurilor raportate a crescut semnificativ, de la inceputul anului.

Autoritatile britanice fac cu greu fata valului crescut de infractiuni din cartierele Londrei. Politistii au arestat patru indivizi suspectati ca l-ar fi injunghiat pe tanarul ajuns la spital, insa multi altii le-au scapat printre degete.

Politistii cred ca in spatele atrocitatilor comise s-ar afla chiar o grupare organizata.

Martorii multor incidente armate au povestit ca, de cele mai multe ori, suspectii ataca imbracati in hanorace foarte largi, cu fata acoperita. Ataca rapid si fug imediat de la locul faptei.

Oamenii spun ca au inceput sa simta frica aproape de fiecare data cand ies din casa si incearca sa fie cat mai atenti la oamenii din jurul lor.

