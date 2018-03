Terorismul Facebook

Sorin Rosca Stanescu 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); poate ucide. Retelele sociale pot ucide. Trucurile utilizate pentru a ne citi preocuparile, dorintele, intentiile, pot si ele sa faca victime. Iar victimele suntem chiar noi. Dupa caz, victime economice, comerciale sau politice. Si daca tot am aflat asta, merit sa ne intrebam ce facem. Aruncam si copilul odata cu apa murdara din copaie? Da sau nu? Eu nu pot decat sa ma amuz atunci cand vad ca din ce in ce mai multi oameni de pe intreaga planeta se ingrijoreaza, se oparesc si se revolta cand descopera ca au fost manipulati. Dupa ce, in prealabil, au fost cu atentie analizati si cercetati. Iar aceasta revolta este generata de uriasul scandal cunoscut sub numele de Cambridge Analytica. Ce l-a g ...