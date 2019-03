Teroristul din Noua Zeelanda a fost si in Romania. Ce a facut barbatul aici

Brenton Tarrant google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Teroristul australian Brenton Tarrant, cel care a comis groaznicul atac armat din Noua Zeelanda, a fost in Romania, in noiembrie 2018! Acesta a venit in tara noastra cu avionul, din Bulgaria, potrivit procurorului-sef al Bulgariei, si a vizitat mai multe situri arheologice, relateaza Realitatea TV. Asa s-ar explica de ce numele domnitorilor Stefan cel Mare si Serban Cantacuzino ar fi fost scrise pe armamentul atacatorului. Din Romania, Tarrant a plecat in Ungaria, cu masina. Cetateanul australian identificat sub numele de Brenton Tarrant, autorul atacului din Noua Zeelanda, scrisese mai multe nume de personalitati istorice pe armele din dotare si pe incarcatoarele lor. Printre figurile istorice se num ...