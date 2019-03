TERORISTUL din Utrecht a fost prins: Trupele speciale au fost ȘOCATE cand au aflat cine era - VIDEO

Suspectul în incidentul armat produs luni la Utrecht a fost arestat, a anunţat poliţia olandeză, citată de AFP.

'Principalul suspect a fost arestat', a comunicat municipalitatea din Utrecht pe Twitter, indică Reuters.

Suspectul, care a deschis focul într-un tramvai din Utrecht, fusese identificat anterior de poliţie sub numele de Gokmen Tanis, un bărbat de 37 de ani născut în Turcia.

Poliţia a confirmat că trei persoane au ucise şi alte cinci sunt rănite.

Agenţia turcă Anadolu a relatat, citând rude ale lui Tanis, că acesta a împuşcat o femeie în tramvai din motive familiale. El a deschis apoi focul împotriva unor persoane care au încercat să vină în ajutorul victimei.

Potrivit televiziunii olandeze NOS, preluată de DPA, suspectul are un cazier judiciar încărcat. Conform sursei citate, el a fost condamnat pentru tentativă de omor şi în prezent era judecat pentru viol.

Police are hunting for a gunman in the Dutch city of Utrecht after three people were killed in a shooting on a tram https://t.co/Gt6KZqk3qB pic.twitter.com/CqoMtmr1V8

Three killed and several people injured in shooting in Dutch city of Utrecht, police say https://t.co/K2pCOueFxC pic.twitter.com/Zq4xgk16mc

Police in the Netherlands are conducting a manhunt. They are on the lookout for a gunman who attacked a streetcar in the Dutch city of Utrecht, killing at least three people and wounding nine others. pic.twitter.com/ODRZ0ihAs3