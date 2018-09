Terra este in pericol! NASA spune ca incalzirea globala afecteaza miscarea de rotatie a Pamantului

NASA google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Incalzirea globala afecteaza miscarea de rotatie a Pamantului. Astfel, rotatia Terrei in jurul propriei axe este in prezent mai putin stabila din cauza unei "suprasarcini laterale", ca urmare a dezghetului survenit la poli, potrivit unui studiu realizat de NASA (National Aeronautics and Space Administration). Ca urmare a incalzirii globale, provocata in parte de actiunea umana, stratul de gheata din Groenlanda s-a subtiat, iar o masa echivalenta cu 7.500 de gigatone s-a desprins, afectand stabilitatea rotatiei Terrei, care acum „se clatina". Potrivit studiului, realizat de Jet Propulsion Laboratory al NASA, deplasarea acestei mase este unul dintre factorii importanti care afecteaza stabilit ...