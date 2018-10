Tesla a lansat o noua versiune a Model 3, cu un termen de livrare RAPID. La ce pret poate ajunge bolidul de lux | VIDEO

Cea mai nouă starletă porno din România, Nelly Kent, a vorbit într-un interviu despre culisele filmelor porno în care joacă. Ea a recunoscut că la mijloc nu este doar ”muncă”, ci și plăcere. Nelly Kent a intrat în industria filmelor porno cu ajutorul lui Titus Steel și este urmașa româncelor care au devenit celebre în […] The post Actrița de filme pentru adulți Nelly Kent explică ce se întâmplă în spatele camerelor de filmat! Românca dă totul din casă appeared first on Cancan.ro.

Are 40 de ani și… până la această vârstă, Ioana Tufaru nu a fost niciodată angajată! Cu toate astea, nu se plânge de banii puțini pe care îi are și pe care este nevoită să îi drămuiască de la o lună la alta. În cadrul unui interviu, vedeta a dezvăluit că trăiește dintr-o pensie socială, […] The post Motivul pentru care Ioana Tufaru nu vrea să se angajeze! Ce pensie primește lunar: “Pe talon scrie pensie socială” appeared first on Cancan.ro.