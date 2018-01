foto test 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); TEST. Iti respecti promisiunile? Raspunde la 10 intrebari si afla daca prezinti incredere sau ti s-a dus vestea prin targ ca nu prea obisnuiesti sa te tii de cuvant… 1. Ti s-a intamplat pana acum sa nu onorezi cu buna stiinta o promisiune pe care ti-ai asumat-o? a. Da. b. Nu. c. Niciodata nu as face asa ceva 2. Iti pasa cu adevarat daca ii dezamagesti pe cei din jur? a. Nu, nu-mi pasa ce cred ceilalti despre mine. b. Si da, si nu, depinde. c. M-ar durea sa stiu ca am ranit sentimentele celor dragi. 3. Crezi ca un contract, odata semnat, trebuie respectat intru totul? a. Nu e neaparat necesar. b. Da. c. Cu siguranta! Consecintele nerespectarii lui pot fi foarte grave. 4. De obicei, apropiat ...