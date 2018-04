TESTAMENTUL Ionelei Prodan! Cui a lasat intreaga AVERE

Ionela Prodan se afla in continuare in stare grava la spital, iar pronosticul medicilor este unul rezervat, potrivit declaratiilor apropiatilor vedetei.

Cele doua fiice, Ana-Maria si Anca, dar si nepotii artistei se roaga neincetat ca artista sa se faca bine.

In urma cu ceva timp, cantareata de muzica populara a vorbit in cadrul unei emisiuni TV despre moarte, testamentul pe care il lasa in urma ei si despre cum si-a impartit averea:

„Da, mi-am facut testamentul. Prima data l-am facut asa mai negandit, decat de mine. Apoi, le-am chemat pe amandoua fetele. Asta e a ta, asta e a ta.

La nepoti nu am impartit, le-am pus bani pe numele lor si, cand vor face 18 ani, sa deschida contul. Am trei de la Ana si una micuta la Vegas. Am patru nepoti. Le-am pus 30.000 de euro la fiecare”, povestea artista in cadrul unei emisiuni televizate.

