Testul psihologic Szondi, creat pentru a scoate la iveala ce e mai rau din noi

Testul Szondi este o examinare psihologica creata de Leopold Szondi, care a fost utilizata o perioada de timp lunga in special in psihologia est-europeana, insa care astazi nu se mai foloseste, fiind inlocuit cu teste mai relevante. Ideea fundamentala a testului este ca suntem atrasi de persoanele ce ne sunt asemanatoare. Intrucat caracteristicile care ne deranjeaza la noi, precum si impulsurile nepotrivite ni le reprimam inca din copilarie, acest test va scoate la iveala ce e mai rau din noi. INSTRUCTIUNI Uita-te bine la toate portretele din fotografia de mai sus si alege persoana cu care nu ai vrea, sub nicio forma, sa te intalnesti in intuneric intrucat te-ar speria si te-ar dezgusta. Citeste apoi interpretarea pentru cifra ...