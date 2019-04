The Guardian: Franta, Belgia si Spania sustin un Brexit fara acord in 12 aprilie

Brexit google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Franta a castigat sustinerea Spaniei si Belgiei dupa ce a informat ca este pregatita pentru un Brexit fara acord pe 12 aprilie daca nu exista o noua propunere a britanicilor, conform unei note interne a UE obtinuta de The Guardian. In nota se arata ca ambasadorul francez a obtinut sustinerea omologilor sai spanioli si belgieni argumentand ca ar trebui sa existe cel mult o amanare scurta a Brexitului pentru a evita o criza financiara instantanee: „Am putea sa amanam pentru doua saptamani pentru a ne pregati pe piata financiara”. Sansele de succes ale propunerii premierului britanic Theresa May privind o amanare pana pe 30 iunie par mici avand in vedere ca Franta si-a exprimat oficial opozitia fata ...