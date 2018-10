The Guardian scrie despre referendumul pentru familie, un combustibil pentru ura si homofobie

Romanii sunt asteptati in acest weekend sa voteze asupra redefinirii familiei in Constitutie: vor sau nu ca familia sa fie definita drept casatoria liber consimtita intre "un barbat si o femeie", in loc de "intre soti", asa cum este in prezent in legea fundamentala. Activistii LGBT spun ca aceasta consultare populara amplifica homofobia in tara.