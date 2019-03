The Killers si The Cure, capete de afis la Glastonbury 2019

The Cure google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); The Killers si The Cure vor fi capete de afis ale festivalului Glastonbury 2019, alaturi de Stormzy, anuntat inca din toamna anului trecut. Cele trei nume se numara intre 60 de artisti anuntati ca vor urca anul acesta pe scenele festivalului. Intre ei se afla Kylie Minogue, Janet Jackson si Lauryn Hill. George Ezra, Miley Cyrus, Christine & The Queens, Jorja Smith, Liam Gallagher, Wu Tang Clan, Vampire Weekend si Tame Impala fac parte, de asemenea, din lineup. SURPRIZA! Ghici de ce merg tinerii la festivalurile pop-rock Din totalul artistilor, 42% sunt femei. „Echilibrul privind genul este ceva ce iau in calcul in procesul de booking. Suntem aproape de 50/50”, a spus luna trecuta organizatoar ...