The New Yorker: `Inimi cicatrizate` si `Fotbal infinit`, intre cele mai bune filme ale anului

„Inimi cicatrizate”, de Radu Jude, şi „Fotbal infinit”, de Corneliu Porumboiu, au fost incluse pe lista celor mai bune filme ale anului 2018 întocmită de criticul Richard Brody pentru The New Yorker.

Lungmetrajul lui Radu Jude a avut premiera mondială în 2016, la Locarno, unde a primit două trofee - premiului special al juriului şi Don Quijote Prize oferit de International Federation of Film Societies. Filmul i-a adus lui Jude şi trofeul pentru regie la Festivalul de la Mar del Plata din acelaşi an.

În Statele Unite, filmul a rula în luna iulie a acestui an.

„O dramă intelectuală, detaliată fanatic, plasată în România, în 1937, despre un tânăr scriitor evreu prins între boală şi fascism”, este descrierea făcută de Brody.

De cealaltă parte, „Fotbal infinit”, documentar semnat de Corneliu Porumboiu, a avut premiera la Berlinala de anul acesta, în competiţia secţiunii Forum.

„Acest documentar uşor comic, dar analitic despre un funcţionar român care vrea să schimbe regulile fotbalului confruntă subtil istoria politică a ţării”, a spus el despre filmul lui Porumboiu care a avut premiera americană în noiembrie.

Între cele 40 de filmele alese de Brody dintre cele pe care a reuşit să le vadă - „anul acesta au fost aproximativ 700 de premiere” - se numără „The Old Man & the Gun” (David Lowery), „BlacKkKlansman” (Spike Lee), „The Ballad of Buster Scruggs” (Joel Coen and Ethan Coen) şi „Isle of Dogs” (Wes Anderson).

Richard Brody scrie despre film pentru The New Yorker din 1999. El este autorul cărţii „Everything Is Cinema: The Working Life of Jean-Luc Godard”.