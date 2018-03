"The Wanderers, Vanatorul de spirite", in regia lui Dragos Buliga, premiat la The Philip K. Dick Film Festival

"The Wanderers, Vânătorul de spirite", în regia lui Dragoş Buliga şi cu Armand Assante în rol principal, a fost desemnat "best dramatic feature" la The Philip K. Dick Film Festival la New York, dedicat producţiilor fantasy. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); The Philip K. Dick Film Festival descria filmul "The Wanderers, Vânătorul de spirite" drept "foarte distractiv" şi l-a prezentat publicului american sâmbătă într-o proiecţie la care a participat Armand Assante, regizorul Dragoş Buliga, dar şi o parte din echipa de producţie. Filmul a câştigat deja două premii "best feature" la festivalurile Dracula Film Festival, Brasov şi Unreal Film Festival, Memphis din SUA şi face parte din selecţia oficială a festivalurilor Garden State Film Festival, New Jersey şi Glasgow Film Festival, Scoţia. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Regizat de Dragoş Buliga şi bazat pe un scenariu original semnat de Octav Gheorghe, "The Wanderers, Vânătorul de spirite" este povestea unui american, Louis (Armand Assante), cel mai faimos vânător de fantome şi vampiri din lume, care împreună cu un jurnalist, Robert (Lior Ashkenazi), ajunge într-un sat din Transilvania pe urmele unei misterioase poveşti sângeroase petrecută în castelul Zalesky. Ghid le este o româncă care aspiră la meseria de jurnalist (Raluca Aprodu) şi care are în grijă şi o echipă de coreeni în căutarea unui subiect senzaţional pentru un reality show. Distribuţia îi include pe actorii români (Oana Marcu, Alexandra Apetrei, Pali Vecsei, George Remeş, Bogdan Nechifor, Claudiu Bleonţ), pe actorul israelian Lior Ashkenazi protagonistul filmului „Foxtrot”, ...