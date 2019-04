Theresa May a anuntat ca are nevoie de o noua amanare a Brexit

Brexit 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul de la Londra a declarat marti seara ca Marea Britanie are nevoie de inca o amanare a aplicarii a Articolului 50. May a anuntat ca actualul blocaj va impune cererea unei noi amanari a Brexit in cazul in care Parlamentul de la Londra va respinge acordul propus de guvern. Premierul incearca sa ajunga la o intelegere cu liderul laburist Jeremy Corbyn inaintea summit-ului UE din 10 aprilie, astfel ca Regatul sa poata iesi din UE cu un acord. May a promis ca va duce mai departe orice varianta care va fi votata de Parlament. Parlamentarii britanici au votat luni impotriva celor patru optiuni alternative la acordul privind Brexit-ul negociat de premierul Theresa May, intr-o noua runda de voturi orientativ ...