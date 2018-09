Theresa May a `explodat`, dupa ce a auzit ca opoziția din propriul partid o vrea demisa: `Sunt putin agasata, dar aceasta dezbatere nu are legatura cu mine`

Premierul conservator britanic, Theresa May, ameninţată cu o frondă în cadrul propriului partid legată de Brexit, s-a declarat duminică "agasată" de speculaţiile privind viitorul său politic, relatează AFP preluat de agerpres.

Într-un interviu difuzat la postul de televiziune BBC, cu şase luni înainte de Brexit, şefa guvernului de la Londra a afirmat că se concentrează asupra acordului de ieşire din UE, în curs de negociere.



"Sunt puţin agasată, dar această dezbatere nu are legătură cu viitorul meu, această dezbatere se referă la viitorul cetăţenilor britanici şi la viitorul Marii Britanii", a spus prim-ministrul, care apără o relaţie comercială strânsă cu Cei 27.



"Pe asta mă concentrez şi pe asta ar trebui să ne concentrăm cu toţii", a subliniat Theresa May, confruntată în cadrul Partidului Conservator cu o rebeliune a partizanilor unei rupturi clare şi ferme de UE.

"Trebuie să ne asigurăm că obţinem un acord bun din partea UE care să fie benefic pentru cetăţenii britanici oriunde ar trăi în Regatul Unit. Aste este important pentru noi", a continuat ea.



Theresa May l-a criticat, de asemenea, pe fostul ministru de externe Boris Johnson care, în opinia sa, a folosit un limbaj "complet nepotrivit" comparând planul său pentru Brexit cu o "centură explozibilă" ataşată Marii Britanii.



Boris Johnson, potenţial adversar al premierului, a demisionat în iulie din guvern pentru a marca dezacordul său cu Planul de la Chequers propus de Theresa May care prevede menţinerea unei relaţii comerciale strânse între Marea Britanie şi UE după Brexit, prevăzut la 29 martie.



Londra şi Bruxellesul speră să ajungă la un acord înainte de summitul european din octombrie sau cel mai târziu în noiembrie.



Acord ca trebui aprobat de parlamentul britanic unde Theresa May dispune de o scurtă majoritate, precum şi de parlamentele celor 27 de ţări ale UE şi de Parlamentul European.