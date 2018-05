Theresa May a vrut sa expulzeze un roman pentru un motiv banal! 

Theresa May google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Theresa May a ordonat deportarea unui roman in 2016, pe cand era ministru de interne. Romanul - a carui identitate nu a fost facuta publica a fost acuzat de vadalism si a primit o amenda de 100 de lire sterline, in 2016, pentru ca a spart o fereastra in timpul unui conflict domestic. Guvernul britanic i-a dat unda verde premierului Theresa May sa atace Siria Romanul locuia in Marea Britanie cu documente legale, de trei ani cand s-a petrect incidentul. Era angajat si platitor de taxe si impozite. Cu toate ca nu avea condamnari, Theresa May a aprobat ordinul de deportare a acestuia pe 3 iunie 2016. Mai mult, dupa ce May a devenit premier, succesoarea acesteia, Amber Rudd, a continuat sa puna in miscare ...