Theresa May ameninta cu demisia daca parlamentarii pro-Brexit vor vota pentru acordul negociat cu UE

Premierul britanic Theresa May le-a spus mai multor parlamentari pro-Brexit, inclusiv fostilor ministri Boris Johnson si David Davis, ca va demisiona daca acestia vor vota in favoarea acordului Brexit negociat de Guvernul de la Londra cu UE, potrivit jurnalistului Robert Peston de la postul ITV. Comisar UE: Marea Britanie inca mai poate sa evite un Brexit fara acord "Theresa May le-a spus lui Boris Johnson, Iain Duncan Smith, Steve Baker, Jacob Rees Mogg, David Davis si altora ca va demisiona daca vor vota pentru acordul ei", sustine jurnalistul Robert Peston, precizand ca a primit aceasta informatie de la o sursa "credibila". "Insa nu a oferit niciun detaliu. Asa ca nu este pre ...