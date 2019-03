Theresa May ar putea sa anunte maine cand va demisiona

Theresa May google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul britanic Theresa May ar putea anunta maine data la care isi va da demisia din fruntea Guvernului britanic, potrivit jurnalistului Tom Newton Dunn, de la cotidianul The Sun, citat de agentia de stiri Reuters. Anuntul ar putea fi facut cu ocazia unei sedinte a parlamentarilor conservatori care este programata sa se desfasoare maine, in jurul orei locale 17:00 (ora Romaniei, 19:00). Theresa May ameninta cu demisia daca parlamentarii pro-Brexit vor vota pentru acordul negociat cu UE „Granzii Tory (membru al Partidului Conservator, n.red.) se asteapta acum ca prim-ministrul sa se foloseasca de ocazie pentru a stabili data demisiei sale", a transmis jurnalistul pe Twitter. Un parlamentar ...