Theresa May danseaza din nou in ultima zi a turneului din Africa - VIDEO

Prim-ministrul britanic, Theresa May, a dansat în timpul unei vizite la un campus ONU din Nairobi, în Kenya, scrie The Guardian. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); May se afla la campusul ONU pentru a lansa, împreună cu Erik Solheim, şeful departamentului de Mediu de la ONU, o nouă insignă cu „provocarea plasticului” pentru ghizi şi cercetaşi. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); În timp ce May şi Solheim ieşeau dintr-o clădire, cercetaşii au început să danseze lângă ei. May s-a alăturat cercetaşilor, la început doar mişcându-şi picioarele pentru ca apoi să le imite mişcările în totalitate. Ulterior, a avut loc o demonstraţie privind refolosirea plasticului, cum ar fi pentru fabricarea de jucării sau haine, făcute din pungi sau sticle. Cu două zile în urmă, Theresa May a dansat în timpul vizitei la o şcoală din Africa de Sud. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.